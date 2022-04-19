《Running Man》预告本周日将迎来第600期！接受观众们的提问与挑战，成员全体掏心掏肺的分享过往

除了最新预告，小编也附上第100期～500期的节目回顾与嘉宾喔！希望《Running Man》能长长久久的走下去。TAT

SBS 热门长寿综艺节目《Running Man》即将迎来第600期（集数EP.600）的节目，从2010年7月11日开播至今，迈入了第13年（2012年），中间当然也经历过成员下车和新成员加入，纷纷扰扰终於迎来了EP.600，一路走来相当不容易。



小编先来带大家回顾每满100期的嘉宾和主题吧～

▼第100期：2012年6月24日播出

嘉宾：金喜善（目前on档韩剧《还有明天》的具恋）

主题：诸神之战，个人战，当时加入了希腊神话的元素。



▼第200期：2014年6月8日＋6月15日播出

嘉宾：朴智星（李昶旻、尹斗俊、梁耀燮、李起光、Leo、旼赫、金桐俊、Baro）

主题：梦想杯极限训练竞赛，足球队决中也请到了男偶像们来参加，另外还出国到印尼的动物园，进行更严酷的挑战任务。



▼第300期：2016年5月22日＋5月29日播出

嘉宾：防弹少年团、三百位大学生们！

主题：7 VS 300，七名成员对抗300个任何可能性，分成上下两集相当精彩，不过，大家应该对防弹少年团搬箱子对决印象最为深刻。



▼第400期：2018年5月6日＋5月13日播出

嘉宾：姜汉娜、李相烨、李多熙、洪真英四位固定出演。

主题：秘密的门，跟成员们组队，分成三个队伍，有待在韩国进行任务，也有前往小岛或者香港的大长征。



▼第500期：2020年4月26日播出

嘉宾：朴初珑、尹普美、李美珠、金请夏、磪有情

主题：贪心鬼的露营竞赛，女偶像们不计形象演出，展现出卓越的超强综艺感。



▼第600期：2022年4月24日播出（无邀请嘉宾）

主题：与观众朋友同行，接受观众的万则提问与游戏挑战，成员们回顾过往的心路历程。



预告：



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