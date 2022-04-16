IVE的洗脑新歌〈Love Dive〉宣美也有收到提案！亲自公开拒绝原因，网友：一听到这首歌就想到宣美

新人女团 IVE 的〈Love Dive〉真的很有魅力，也期待宣美可以 cover 一下～。

新人女团 IVE 近期推出了第二张单曲专辑，同名主打歌〈Love Dive〉也收获不少好评，偶像前辈宣美则在 VLIVE 上分享了对这首歌的喜爱。

▼IVE〈Love Dive〉MV：



宣美在推荐歌曲时，播到〈Love Dive〉后舞动著身体说：「其实这首歌我有收到Demo（样本），虽然很符合我的取向（喜好），但是我觉得比起我一个人唱，还是让组合来唱更好。」也解释了应该让拥有更多魅力的成员来诠释，一边苦恼著也感到有些遗憾。



接著就看到网友说「〈Love Dive〉真的很有宣美的风格」，宣美瞪大眼睛反问：「真的吗？」接著表示自己很喜欢这首歌，尤其是它拥有2000年代初期的氛围，每个环节都有不同的音乐色彩，还接著称赞后辈，认为由 IVE 来唱也变成更帅气更棒的作品了。

也有很多网友留言表示：「非常想看到宣美cover的版本」、「一听到这首歌就想到宣美」、「真的是宣美style」、「谢谢宣美前辈提到了IVE」、「身为宣美的粉丝，我终於明白自己为何最近那么爱听〈Love Dive〉」

▼宣美分享〈Love Dive〉的片段可快转到40:45。



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