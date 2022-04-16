安孝燮&宋江SNS上的对话语气让人看得脑袋停止转动！两人差点就在这部戏里演了情敌～

安孝燮和宋江，最近热播剧《社内相亲》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》的两位男主角，他俩私下居然有交集！！

《社内相亲》里的「始祖鸟总裁」泰武一角让无数女饭心甘情愿地入坑安孝燮，虽然是典型又老土的「报道总裁爱上我」、「契约恋爱」，但安孝燮饱满细腻的演技以及收放自如的情绪，配上流畅自然的剧情节奏，每一帧都是爆笑又舒压！安孝燮也成了最近女观众们的新任韩剧老公。



而和《社内相亲》差不多时间播出、差不多时间大结局的《气象厅的人们》虽然热度没有前者高，但男主角宋江也圈粉无数，宋江完美诠释年下小奶狗的形象，从第一集中就狂撩女主朴敏英、第二集两人就上演火热吻戏和床戏，偷偷瞒著同事展开公司恋情的情节也是心动到不行！！！！



两位大帅哥似乎没有任何交集啊，但1995年出生、2015年出道的安孝燮竟然和1994年出生、2017年出道的宋江是IG好友，早在2016年的时候就开始互动了，两人的对话口吻简直就是呆萌兄弟俩。 安孝燮的一声「哥」，小编似乎都听到了他拖著尾音的撒娇语调了！根本没想到安孝燮居然是弟弟，果然是被他的霸道总裁形象给骗了。



据说，安孝燮和宋江曾经有机会合作拍摄《喜欢的话请响铃》，安孝燮接到的是「李惠永」这个角色，不过后来因为种种原因他未接下角色。 李惠永和宋江饰演的男主角黄瑄傲一起长大，但都喜欢上了女主角金朝晀（金所炫 饰）。 两大人气帅哥变情敌，不知道哪位编剧能实现这个情节啊！

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