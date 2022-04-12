本来就想拍校园剧，刚好遇到新剧《在你的时间里》！安孝燮：「很期待，试穿校服的时候也是」

安孝燮在《社内相亲》中饰演财阀三代「姜泰武」一角，剧中展现与众不同的演技变身。每次播出时都以甜蜜的眼神、直行魅力狙击观众的心脏，因此圈了一票粉丝。

近日，所属社也公开安孝燮的问与答。被问到剧终的感想？安孝燮：「能够安全顺利结束，我感到非常庆幸和感谢。虽然时间上可能会让所有人感到紧张和郁闷，但因爲有愉快的剧本和积极愉快的所有工作人员、演员们，才能幸福地拍摄和结束。」

决定饰演「姜泰武」的动机或理由？安孝燮说道：「与其说是看了剧本有了什么想法，倒不如说是什么想法都没有。因此，毫无顾虑地沉迷於阅读，想把姜泰武放在这有趣的情况下，我也想挑战喜剧。姜泰武这个人物并不轻松，所以感觉更加有魅力。」



准备角色的重点？安孝燮表示：「第一次看到剧本时，对姜泰武的第一感觉是『不现实』。我一直在思考如何现实地表现像漫画中出现的『不现实』人物， 但是如果只考虑现实层面，就会错过姜泰武拥有的『多方面做得好』的魅力，所以相信泰武这个人物『存在於世界上的某个地方』，并进行演技。」

而安孝燮也提到通过「姜泰武」获得很多自信：「不知道是从姜泰武来的，还是在好拍摄现场和大家一起工作而得到的，但也有可能两者兼得。如果说泰武和我有相似的地方的话，就是不太会对别人敞开心扉，但是随著泰武找到自己的真面目，我也变得很融洽，比以前更能向人们敞开心扉。」应该不少人看花絮都有感受到，安孝燮在拍摄现场变得超开朗啊～

被问到「有没有想重新演绎的类型或角色？」安孝燮也说：「我想扮演外在突出、有正义感的角色，或者扮演恶人角色。另外，本来想尝试校园剧，能够在不晚的年纪接触到《在你的时间里》这部作品，所以很期待，试穿校服的时候也是。」



而《在你的时间里》是翻拍自台剧《想见你》，穿越时间订为2023年到1998年，人物名字也有所更动。由安孝燮、全汝彬、姜勋主演，日前已经正式开拍，大家可以期待一下啦！

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