本來就想拍校園劇，剛好遇到新劇《在你的時間裡》！安孝燮：「很期待，試穿校服的時候也是」

安孝燮在《社內相親》中飾演財閥三代「姜泰武」一角，劇中展現與眾不同的演技變身。每次播出時都以甜蜜的眼神、直行魅力狙擊觀眾的心臟，因此圈了一票粉絲。

近日，所屬社也公開安孝燮的問與答。被問到劇終的感想？安孝燮：「能夠安全順利結束，我感到非常慶幸和感謝。雖然時間上可能會讓所有人感到緊張和鬱悶，但因爲有愉快的劇本和積極愉快的所有工作人員、演員們，才能幸福地拍攝和結束。」

决定飾演「姜泰武」的動機或理由？安孝燮說道：「與其說是看了劇本有了什麼想法，倒不如說是什麼想法都沒有。因此，毫無顧慮地沉迷於閱讀，想把姜泰武放在這有趣的情况下，我也想挑戰喜劇。姜泰武這個人物並不輕鬆，所以感覺更加有魅力。」



準備角色的重點？安孝燮表示：「第一次看到劇本時，對姜泰武的第一感覺是『不現實』。我一直在思考如何現實地表現像漫畫中出現的『不現實』人物， 但是如果只考慮現實層面，就會錯過姜泰武擁有的『多方面做得好』的魅力，所以相信泰武這個人物『存在於世界上的某個地方』，並進行演技。」

而安孝燮也提到通過「姜泰武」獲得很多自信：「不知道是從姜泰武來的，還是在好拍攝現場和大家一起工作而得到的，但也有可能兩者兼得。如果說泰武和我有相似的地方的話，就是不太會對別人敞開心扉，但是隨著泰武找到自己的真面目，我也變得很融洽，比以前更能向人們敞開心扉。」應該不少人看花絮都有感受到，安孝燮在拍攝現場變得超開朗啊～

被問到「有沒有想重新演繹的類型或角色？」安孝燮也說：「我想扮演外在突出、有正義感的角色，或者扮演惡人角色。另外，本來想嘗試校園劇，能夠在不晚的年紀接觸到《在你的時間裡》這部作品，所以很期待，試穿校服的時候也是。」



而《在你的時間裡》是翻拍自台劇《想見你》，穿越時間訂為2023年到1998年，人物名字也有所更動。由安孝燮、全汝彬、姜勛主演，日前已經正式開拍，大家可以期待一下啦！

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