《全知干预视角》张员瑛用双手吃草莓掀热议：超可爱VS太在意镜头了！

爱豆团一向备受瞩目，若你还是队内人气成员，那么民众们一定会拿著放大镜观察你的一举一动。

最近综艺节目《全知干预视角》观察了女团IVE的宿舍生活，作为人气成员的的张员瑛受到了很大的关注，只是没想到她吃草莓的一个小动作居然也能让网友们吵翻，我们一起来看看到底是怎么回事。



节目中成员们聚集在客厅吃葡萄、草莓，她们一边吃一边聊天，氛围很轻松。此时镜头捕捉到了张员瑛，只见她两手拿著草莓吃起来，咬了一口之后慢慢咀嚼，很像一只可爱的小仓鼠。MC柳炳宰看到她的吃相之后还模仿了一遍，逗得大家哈哈大笑。 另一位MC宋恩伊则表示：「吃草莓用两只手的话太犯规了。」 张员瑛解释称：「这草莓太大了，所以才用双手拿啊。」



양손으로 딸기먹는 장원영 실화임???? 진짜 애기토끼아니야 pic.twitter.com/jEIJvw9mbj — 체리씨 (@_Cherish10) April 9, 2022

然而相关画面播出后，却在网路上掀起了热议。 很多网民评价：「她好可爱」、「张员瑛就是小公主的样子」、「她是吃可爱长大的吧」等。但也有部份网友却看不下去了，指责张员瑛太做作，称：「草莓能有多大？ 非要用两只手？」、「过於在意镜头了」、「私下肯定不这么吃」、「还有她早上健身也让人觉得很不自然」。

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