他们三个人集结的话直接Game Over了吧！篮球爱好者孔刘+选手出身南柱赫+什么都做得好崔宇植，这个组合超想看♥

南柱赫最近人气太火爆了，连孔刘都向他递出了橄榄枝。

SOOP娱乐通过官方YouTube频道公开了男神孔刘的影片，他因为篮球遭遇到了人生最大的危机。SOOP娱乐最近展开了一项特别企划「歌谣SOOP TEN」，邀请旗下艺人唱歌，但是孔刘一直拒绝这个提案，表示不想唱歌。公司为了「引诱」孔刘上钩，就提出了「如果100秒内无法投进14颗球的话就必须参加歌谣SOOP TEN」的要求。私下就是篮球运动爱好者的孔刘听到之后欣然同意，且自信满满，还吐槽：「过了40岁就不唱歌了，时间久了就不太会唱了，声带都老化了。」



没想到的是孔刘居然挑战失败了，不服输的孔刘又提议再次挑战，甚至下了赌注「如果输了就多唱一首」，哪知天不遂人愿第二次挑战依旧失败。在进行「歌谣SOOP TEN」之前，孔刘被问「想和谁一起打篮球？」他立即表示：「南柱赫，他是篮球选手出身吧，我看过他不少比赛，完全是另一个水准，和他一起打的话一定很有趣。其他人...崔宇植说自己无论做什么都会做得很好，每次都说『哥，我做得很好』，光会嘴巴说。柱赫之前是专业选手，大家都知道，一起打篮球肯定很有趣。柱赫啊，我想拍你打球的样子，快来展示你选手级的实力吧。」



孔刘+南柱赫+崔宇植，身高全部超过180cm的三人已经从体格上就赢了，加上一个是篮球爱好者，一个是专业选手级，一个是「什么都做得很好」，三人组队上场这场游戏直接Game Over了吧。不知道会不会有机会看到三人在同一个赛场上出现呢？



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