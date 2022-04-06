HYBE新女团LE SSERAFIM成员金佳蓝未出道先爆争议：网友PO照称品行不端，所属社反驳「她才是受害者」

HYBE昨天公开女团LE SSERAFIM第二位成员金佳蓝的资料后，立即有网友PO出她读书时的黑历史照片，关於欺负同学的爆料也是正反两方都有，还没出道已经要所属社发声明澄清。

LE SSERAFIM是HYBE收购Source Music后推出的第一个女团，昨日通过官方SNS公开了继宫胁咲良之后第二位成员金佳蓝（音，김가람）的资料。 金佳蓝2005年出生、身高170cm，拥有清纯面孔和修长身材，影片公开后迅速引来外国网友好评。



但随后便有人PO出金佳蓝读书时的多张照片，引起网友震惊。 照片里金佳蓝站在画有女性裸露图画的黑板前，另一张合照中做出不雅手势，在自拍照片里写「障碍人」、「今天sex怎么样？ 」，穿著改到超短的校服裙子。



另有多名网友爆料她国中时排挤同级生、抢东西、抽烟喝酒、在校外也很有名，如果晚辈不打招呼就找麻烦、在学校里拍Tik Tok时有人走过就会开骂，甚至有被她欺负的同学晕倒被送去急救室，认为这样的小混混不应该出道。 同时也有网友站出来澄清，称金佳蓝做过肺部检查证明没有吸烟，不过因为澄清帖文用词粗俗反招致网友怀疑「物以类聚」，所谓「肺部检查」的措辞更令网友失笑；还有3篇澄清帖文因为照片同一位置有黑色污点、背景相同、字体不像年轻人等原因而被质疑全都是同一人所写。



网友：「反正没有证据，出道之后有粉丝护航就结束了」、「把这样的人打扮一番再包装成神秘形象，真的让人清醒」、「黑板涂鸦真是Legend...... 这是什么学校啊？ 大家都会在班级里这样玩吗？ 」、「不想整个团被连累的话就赶快把她排除掉吧」、「历代女团黑历史中最糟糕的一个」。



今日HYBE娱乐发声明反驳网友说法，称金佳蓝不仅不是校园暴力的加害者反而是受害者：「通过第三者陈述确定了如下内容：有人把该成员中学刚入学交朋友时期发生的问题进行了巧妙的编辑，对该成员进行恶意的暗中加害。 与部份网友所称不同，该成员读中学时是恶意传闻和网路霸凌等校园暴力的受害者。 」

HYBE称金佳蓝没有在其他公司当过练习生，宣布将对谣言采取法律措施：「这次争议对於不止是即将出道的艺人、更是未成年人的成员包含人格侮辱成分，将对提出该内容的主体采取毫无和解和宽大处理的法律措施。 」



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻