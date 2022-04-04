好奇到难以入眠！《二十五，二十一》到了大结局也不能尽兴：罗希度老公到底是谁呢～

就想问：罗希度的老公到底是谁？

《二十五，二十一》，一部关於青春与爱情的高分韩剧，从开播开始就话题度、热度不断，南柱赫和金泰梨这对CP为观众们演绎出了一段时代青春故事，有泪有欢笑。 不过，直到剧情播到最后一周，男女主角白易辰（南柱赫 饰）和罗希度（金泰梨 饰）到底是什么样的结局一直在被网友们热烈讨论著，有意思的是在只剩下最后一集的情况下，他们能否在一起依旧不明朗，不得不感慨一下，观众们真的被编剧们狠狠拿捏住了！4月3日播出的大结局中，虽然因为白易辰之前的「恭喜你结婚了」埋下了BE的伏笔，但两人真正提出分手、 离别时，依旧有很多观众表示受不了。



原本甜蜜的白易辰和罗希度因为各种事情争吵不断，最后选择了分手，加上之前剧透的「罗希度已婚」，观众们都很好奇女主角到底嫁给了谁，到底谁最终俘获了罗希度的芳心，毕竟她的初恋是白易辰这样集优秀与帅气为一身的男人！然而直到剧情的最后一秒，编剧还是没有给出答案，观众们的心里仿佛被一块大石头紧紧堵住，纷纷吐槽「憋到难以入眠」。 就在此时，扮演罗希度女儿敏彩的童星的妈妈爆料说「曾参与了小敏彩和爸爸一起亮相的场景」，顿时引爆了网友们的好奇心。

这位童星的妈妈在SNS上公开了剧场照，小敏彩被妈妈牵著手等校车，她还写道：「去年8月拍摄的敏彩上幼儿园戏份被剪掉了，好伤心啊，因为太可惜了所以才公开这张照片...... 很可惜戏份很短，这是我的人生剧，每次都忙著看主演。 很荣幸能够和他们合作，好希望电视剧没结束啊，哭著说再见。」罗希度的老公，只有一个背影......



다른얘기해서 죄송하지만 민채애비 … 와 민채아역까지 … 촬영했었다는사실보고 정신병동알아보는중 pic.twitter.com/HTnoMM6UlY — 릴채망 (@Lil_chaemang) April 3, 2022

原来剧里原先是打算揭开「罗希度老公」谜底的，但不知为何明明已经拍了却没有播出。 是剧组觉得BE的余韵更长，更让人回味吗？ 其实，BE的结局已经狠狠敲碎了观众们的玻璃心，13集的甜蜜与美好也抵不过最后2集的虐心。不知道剧组最后会不会推出导演版，让好奇心爆棚的观众们一睹罗希度老公的风采！

观众们在眼泪中送走了《二十五，二十一》，金泰梨以32岁的「高龄」完美诠释了18岁女高中生罗希度的热血与热情，观众们也深深被她的演技折服。 送别「罗希度」，金泰梨也有话要说。 她在杀青感言中表示：「努力拍摄了7个月，这辈子我也不会忘记《二十五，二十一》，让我学习到了很多，我希望自己能够借著这部剧成长为更好的演员。 非常高兴能够遇到希度，谢谢她，她让我感动的同时也觉得对不起她，百感交集。 希度啊，很高兴认识你，谢谢大家喜欢《二十五，二十一》。 」



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