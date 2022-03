炫彬♥孙艺真今日大婚笑到合不拢嘴～婚礼彩排照曝光，Gummy将唱《爱的迫降》OST为祝歌！

终於等到炫彬和孙艺真大婚了。

2022年3月31日,热恋了2年的男神女神炫彬和孙艺真选在了这一天携手走进婚姻,早上先是闹出假请柬的乌龙,好在之后真新帖现身,民众们也沉浸在两位大神结合的喜悦中。 之后又爆出他们的唯美婚纱照,新郎新娘笑颜如花,幸福甜蜜之感溢出了萤幕,也感染了所有人。



据韩媒透露,炫彬和孙艺真的婚礼定在今日下午4点(韩国时间)进行,婚礼地点选在了韩国很出名的华克山庄酒店里的Aston House。 现场有30多名记者蹲守,想要拍到出席婚礼的明星们的踪迹,但因为酒店方面如铁桶般牢不可破的安保工作,只拍到了一长串进出的汽车。 其实就连婚礼举行的准确时间,也是今早才曝光的,而之前传出的由张东健担任司仪,也在下午变成了由朴京林担任,张东健朗读祝词,曹政奭的老婆、歌手Gummy和金凡秀、Paul Kim等人将为新人送上祝歌,唱得还是炫彬和孙艺真的定情作《爱的迫降》的OST。



