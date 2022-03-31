炫彬♥孙艺真今日大婚笑到合不拢嘴～婚礼彩排照曝光，Gummy将唱《爱的迫降》OST为祝歌！

终於等到炫彬和孙艺真大婚了。

2022年3月31日，热恋了2年的男神女神炫彬和孙艺真选在了这一天携手走进婚姻，早上先是闹出假请柬的乌龙，好在之后真新帖现身，民众们也沉浸在两位大神结合的喜悦中。 之后又爆出他们的唯美婚纱照，新郎新娘笑颜如花，幸福甜蜜之感溢出了萤幕，也感染了所有人。



据韩媒透露，炫彬和孙艺真的婚礼定在今日下午4点（韩国时间）进行，婚礼地点选在了韩国很出名的华克山庄酒店里的Aston House。 现场有30多名记者蹲守，想要拍到出席婚礼的明星们的踪迹，但因为酒店方面如铁桶般牢不可破的安保工作，只拍到了一长串进出的汽车。 其实就连婚礼举行的准确时间，也是今早才曝光的，而之前传出的由张东健担任司仪，也在下午变成了由朴京林担任，张东健朗读祝词，曹政奭的老婆、歌手Gummy和金凡秀、Paul Kim等人将为新人送上祝歌，唱得还是炫彬和孙艺真的定情作《爱的迫降》的OST。



在婚礼正式举行之前，炫彬和孙艺真还进行了一次排练，韩媒虽然拍到的照片并不清晰，但能看出婚礼是在室外举行，场地上摆放著两人的结婚照。



期待两人婚礼更多照片的公开！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻