炫彬♥孫藝真今日大婚笑到合不攏嘴～婚禮綵排照曝光，Gummy將唱《愛的迫降》OST為祝歌！

終於等到炫彬和孫藝真大婚了。

2022年3月31日，熱戀了2年的男神女神炫彬和孫藝真選在了這一天攜手走進婚姻，早上先是鬧出假請柬的烏龍，好在之後真新帖現身，民眾們也沉浸在兩位大神結合的喜悅中。 之後又爆出他們的唯美婚紗照，新郎新娘笑顏如花，幸福甜蜜之感溢出了螢幕，也感染了所有人。



據韓媒透露，炫彬和孫藝真的婚禮定在今日下午4點（韓國時間）進行，婚禮地點選在了韓國很出名的華克山莊酒店裡的Aston House。 現場有30多名記者蹲守，想要拍到出席婚禮的明星們的蹤跡，但因為酒店方面如鐵桶般牢不可破的安保工作，只拍到了一長串進出的汽車。 其實就連婚禮舉行的準確時間，也是今早才曝光的，而之前傳出的由張東健擔任司儀，也在下午變成了由朴京林擔任，張東健朗讀祝詞，曹政奭的老婆、歌手Gummy和金凡秀、Paul Kim等人將為新人送上祝歌，唱得還是炫彬和孫藝真的定情作《愛的迫降》的OST。



在婚禮正式舉行之前，炫彬和孫藝真還進行了一次排練，韓媒雖然拍到的照片並不清晰，但能看出婚禮是在室外舉行，場地上擺放著兩人的結婚照。



期待兩人婚禮更多照片的公開！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞