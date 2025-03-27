「无敌的韩剧组合来了！」孙艺真、池昌旭、Nana确定主演 Netflix 19禁韩剧《丑闻》翻拍自裴勇俊、全道嬿的热门电影

Netflix 全新韩剧《丑闻》（暂定名）正式确定制作，并公开主演阵容，包括孙艺真、池昌旭与 Nana，一公开就引发热烈关注！

《丑闻》讲述了一位拥有卓越才华的女子「赵氏夫人」（孙艺真 饰），她不甘於仅作为女性被囚禁於时代框架之中，於是与朝鲜最具魅力的风流才子「赵元」（池昌旭 饰）展开一场大胆又危险的爱情赌局，而另一名女子「熙姸」（Nana 饰）则意外卷入这场游戏之中，三人之间错综复杂的情感交织出惊心动魄的故事。



该剧改编自 2003 年电影《丑闻—朝鲜男女相悦之事》，这部电影原作灵感来自於法国著名小说《危险关系》，将18世纪法国贵族社会的诱惑与阴谋搬到了朝鲜时代，并透过美丽却危险的爱情故事，展现权贵之间的背叛与复仇，内容满腹心机。当年电影凭藉细腻的叙事、精美的服装与场景设计获得极大赞誉，也让人更加期待这部作品以 Netflix 影集的形式会如何重新诠释。



▼孙艺真将饰演「赵氏夫人」，她聪慧并魅力非凡，却身处一个压抑女性的时代，於是选择在幕后策划爱情赌局，展现高超的计谋能力。她主动向「赵元」提出诱惑赌局，展现精准的战略眼光。孙艺真曾在《爱的迫降》、《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《雨你再次相遇》等作品中展现细腻演技，此次挑战不同类型的角色，备受瞩目。

▼池昌旭则将饰演「赵元」，一名风流倜傥、只追求享乐而无意仕途的男子。他不相信爱情，却乐於游戏人间，为了赢得这场赌局，无所不用其极。池昌旭曾主演《奇皇后》、《HEALER治愈者》、《爱在大都会》、《魔幻之音》、《恶中之恶》等话题作品，戏路超广又多变的魅力吸引著广大观众。

▼Nana 饰演的「熙姸」是一位守寡后坚持贞节的女子，却因「赵元」的接近而动摇，内心逐渐被情感拉扯，展现复杂的心理变化。Nana 近年来在 Netflix 影集《假面女郎》、《天外谜踪》、《Kill It》、《Justice》等作品中凭藉独特存在感备受关注，这次将挑战更加细腻且深刻的角色。

该剧由《银娇》、《柳烈的音乐专辑》、《命定之人》的导演郑址宇执导，编剧团队包括《协商的技术》的李胜英编剧，与曾负责《命定之人》改编的编剧安惠颂共同参与剧本创作，打造这部大胆的时代爱情剧。

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