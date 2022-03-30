乐童音乐家哥哥李灿赫难得送妹妹咖啡车：虽然不知道你要做什么...现实兄妹又搞怪了！XD

又是乐童音乐家兄妹俩被迫营业的一天！

乐童音乐家的李灿赫和李秀贤是韩娱圈的清流，不仅成员公然闹不和，从一生下来就不和，而且从不回应组合的「不和传闻」。如果你看到他俩同框秀兄妹情，那肯定是两人向资本低头（误），被迫营业了（笑）！



许久不见的乐童音乐家，这两日突然有了新动向，哥哥李灿赫居然「良心发现」，给妹妹送去了应援咖啡车，虽然两人总是被叫「现实兄妹」，但哥哥还是很照顾妹妹的。 李秀贤还特意发了IG Story，炫耀哥哥送来的咖啡车，表示「啊，有点小感动~」咖啡车白色车身上印著大大的「欧巴送」，看来是想告诉所有人，这是哥哥送给妹妹的礼物。 不过车身上另外一行字眼立刻戳破了哥哥的小心思，李灿赫的头像上写著：「虽然不知道你在做什么，但好好干吧」，看得李秀贤都忍不住吐槽：「你都不知道我要做什么，为什么要送。」哥哥明明是心疼妹妹，却故意做出漫不经心的态度，幸好妹妹很机灵，知道哥哥是故意这么说的，又在文里加了一句「反正我很开心」。



一对比心互相反著来、牵手只碰手指、台上互抢话筒的塑胶兄妹，他们的日常就是「现实兄妹」啊，经常打打闹闹互相diss，但这都是出於爱的表现，两兄妹的互黑日常太可爱了。



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