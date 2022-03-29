《Tracer》任时完与剧中主角黄东柱最相像的是？「信念与正义」自曝提议修改剧本中原设定造型

演员任时完所主演的MBC金土电视剧《Tracer》已於上周播出大结局，也在最终回完成他的复仇并创下本剧自身最高收视率纪录。剧中任时完所饰演的黄东柱一角，从一开始对父亲的不谅解，到发现父亲含冤而死，并进行复仇，情绪的转折与精采剧情牵动著观众们的情绪。

《Tracer》剧情描述比起检察体系，许多财团更惧怕的是国税厅，而税收五组在黄东柱（任时完饰）加入后更掀起了腥风血雨，打击国税厅内部的不正之风。黄东柱曾是业界最厉害，协助大企业逃税的会计师，却因父亲的死亡让他立志进入国税厅工作查明真相，而他不按牌理出牌的呛辣风格，更让原本腐败的国税厅官员们纷纷下台。



任时完在终演访谈时被问到自己和剧中主角最相像的点在哪里？他觉得要以相像来说似乎有点难，因为每个人都有很多不一样的面，对他来说就是把某部分刻意放大演出。以黄东柱的机灵小聪明来说，任时完觉得和自己相似的情形就是所谓的信念，努力说出自己应该要说的话。如果不说出应该说的话而放任，也是违背了正义的行为。黄东柱就是不忍耐而说出心里话的人，也是不只空谈而会实际付诸行动的人



黄东柱的个性在於幽默与稳重之间，爽快实现正义思想的人物。任时完自己分析这角色的特性并表示，黄东柱是个口才华丽，对上位者无所畏惧，有什么就说什么的人，本身也很有实力。任时完也透露剧本中本来安排黄东柱穿著挺拔西装，是一个完美角色，但他觉得有点太令人喘不过气，於是他向讨眼提议将黄东柱的造型改为宽松的休闲服装，还搭配一头蓬蓬的卷发。



任时完也透露在《Tracer》中对於演技所做的努力。因为黄东柱机智又幽默，让任时完很担心角色本质被破坏，担心自己的表现与角色特性相互冲突。本次的角色也是任时完第一次挑战此类型的题材，他透露收到剧本时看到的是密密麻麻的文字，也代表了本剧需要深入投入并好好阅读剧本。作为演员他不回避这样的使命感，演出必须对得起作家付出的心血，当然也感谢观众们一路支持《Tracer》。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻