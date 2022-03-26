[有雷]《迷网追凶》幽灵与犯人金马禄均被活捉！徐康俊为此原因急於破解幽灵穿越时空之谜！（EP6）

[有雷]《迷网追凶》剧情进入后半部，并逐渐接近核心，幽灵的身分即将被揭穿，而随著便利店杀人案的真凶金成均被逮捕，又再度引发幽灵现身，究竟幽灵为何一直协助他逃跑？徐康俊急著暗中调查幽灵的真正目的是什么？

以下为防雷线



《迷网追凶》中被幽灵囚禁在捷运地底隧道的金马禄（金成均饰）终於被刑警郑拂晓（金亚中饰）发现，经缠斗后她顺利制伏了金马禄并将他逮捕归案，并且经过清洁人员的提醒才发现自己与幽灵擦肩而过。但此时管理局依旧介入，认为只要有金马禄在手就不怕幽灵不现身。最终警方依旧妥协，但郑拂晓的前提是她也一起前往管理局总部。管理局同时也发表了网格故障的讯息，想让幽灵更加紧张而前往修复。



管理局早已在大楼内设下天罗地网，准备捉拿幽灵，不过由於有太多问题想跟幽灵确认，说好了仅能以麻醉枪射击幽灵。来去自如的幽灵穿梭於管理局大楼，每一个监视器镜头都拍到她短暂的身影，随后又立即消失，连保安组长都惊讶不已。



此时幽灵来到了大厅入口，正巧郑拂晓与副局长押著犯人金马禄抵达现场，而管理局的女职员发现了抓拿幽灵所使用的子弹，并非之前说好的麻醉剂，使用的是真枪实弹，於是她大叫想提醒副局长与在场人等。说时迟那时快，幽灵被实弹射中，副局长更是中枪倒地，现场不治。幽灵紧握在手中的磁石也滑落，金世河（徐康俊饰）立刻将其握在手中，但却感受不到任何时空移转的可能性。



幽灵被绑到实验室，先是用刀子切开她的手臂，流了很多血之后取出了一个像是接受器的小圆球，应该是与她手中的磁石必须共同作用，幽灵虽然被折磨而且打了很多针，但却一个字也不说。在宋语真（金武烈饰）的追问下她终於虚弱地说出自己生於2091年……还有「时间并不会流动」这件事情。



而金世河急於找出穿越时空的方法，因为他相信只要能回到过去，就能够挽救之前父亲的死亡，与卧床的母亲，但此时他却看到家中监视器画面，幽灵取代了看护出现在母亲床边，并且注射不明药物，让金世河更加紧张，又想回家查看，又想知道实验室中的幽灵是否能从实招来？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻