KISS后遗症？《二十五，二十一》EP.13先公开：罗希度只是想帮白易辰拿掉线头，他慌张用蒸包堵住嘴 XD

《二十五，二十一》第12集中，罗希度（金泰梨 饰）偷听到白易辰（南柱赫 饰）对她埋藏很深的心意。

之后，罗希度和白易辰即将到来的2000年千禧年之际，一起观看普信阁敲钟，白易辰问她：「你在世界末日前没有想做的事吗？」罗希度：「还好！」在倒数计时10秒时，罗希度转过去吻了他。



第13集的先公开影片，罗希度剥了一半的蒸包要分给白易辰，手里拿著另一个蒸包的白易辰：「好多啊！」罗希度喊著：「我是让你分成一半后，给我另一半，这样不就蔬菜和豆沙都能吃到吗？你怎么那么没有 SENSE？」白易辰边剥边碎念自己不喜欢蔬菜口味 XD



之后，罗希度看到白易辰的衣服上有线头，靠过去打算拿掉它，结果...白易辰慌张地把蒸包塞进嘴里并转头过去。罗希度也跳起来大喊：「我不是想 KISS 你才这样的，我是想把线头那下来。」白易辰：「不是～我...希度啊！」罗希度气到把手上的蒸包塞到白易辰嘴里，就跑走了！好期待这集的播出啊～



影片（完整版：须跨区观看）一公开后，韩国网友也纷纷留言：「爲了看2分钟的影片，我在7点40分就起床」、「以爲要 KISS才避开的吗」、「南柱赫帮忙围围巾太犯规了」、「这难道是喜剧电视剧吗」、「以爲要接吻而躲开，希度太可爱」、「没想到会用豆沙包堵住嘴，速度怎么这么快」等等。

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