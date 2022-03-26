[有雷]《迷網追兇》幽靈與犯人金馬祿均被活捉！徐康俊為此原因急於破解幽靈穿越時空之謎！（EP6）

[有雷]《迷網追兇》劇情進入後半部，並逐漸接近核心，幽靈的身分即將被揭穿，而隨著便利店殺人案的真凶金成均被逮捕，又再度引發幽靈現身，究竟幽靈為何一直協助他逃跑？徐康俊急著暗中調查幽靈的真正目的是什麼？

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《迷網追兇》中被幽靈囚禁在捷運地底隧道的金馬祿（金成均飾）終於被刑警鄭拂曉（金亞中飾）發現，經纏鬥後她順利制伏了金馬祿並將他逮捕歸案，並且經過清潔人員的提醒才發現自己與幽靈擦肩而過。但此時管理局依舊介入，認為只要有金馬祿在手就不怕幽靈不現身。最終警方依舊妥協，但鄭拂曉的前提是她也一起前往管理局總部。管理局同時也發表了網格故障的訊息，想讓幽靈更加緊張而前往修復。



管理局早已在大樓內設下天羅地網，準備捉拿幽靈，不過由於有太多問題想跟幽靈確認，說好了僅能以麻醉槍射擊幽靈。來去自如的幽靈穿梭於管理局大樓，每一個監視器鏡頭都拍到她短暫的身影，隨後又立即消失，連保安組長都驚訝不已。



此時幽靈來到了大廳入口，正巧鄭拂曉與副局長押著犯人金馬祿抵達現場，而管理局的女職員發現了抓拿幽靈所使用的子彈，並非之前說好的麻醉劑，使用的是真槍實彈，於是她大叫想提醒副局長與在場人等。說時遲那時快，幽靈被實彈射中，副局長更是中槍倒地，現場不治。幽靈緊握在手中的磁石也滑落，金世河（徐康俊飾）立刻將其握在手中，但卻感受不到任何時空移轉的可能性。



幽靈被綁到實驗室，先是用刀子切開她的手臂，流了很多血之後取出了一個像是接受器的小圓球，應該是與她手中的磁石必須共同作用，幽靈雖然被折磨而且打了很多針，但卻一個字也不說。在宋語真（金武烈飾）的追問下她終於虛弱地說出自己生於2091年……還有「時間並不會流動」這件事情。



而金世河急於找出穿越時空的方法，因為他相信只要能回到過去，就能夠挽救之前父親的死亡，與臥床的母親，但此時他卻看到家中監視器畫面，幽靈取代了看護出現在母親床邊，並且注射不明藥物，讓金世河更加緊張，又想回家查看，又想知道實驗室中的幽靈是否能從實招來？



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