《二十五，二十一》新剧照金泰梨&苞娜亲昵互动宛如小情侣！真击剑选手金准镐登场，南柱赫站在后面很火！

拉德37与糯米糕好可爱～白易辰咬牙切齿也不惶多让～XD

热播剧《二十五，二十一》明（26）日将播出新集数，在此前tvN官方已是释出两组剧照透漏了本周剧情进展。

上周播出的内容预告了罗希度（金泰梨 饰）与高宥琳（苞娜 饰）虽然仍要继续在击剑界打拚，但罗希度被妈妈要求上大学，高宥琳则因家中经济状况想直接投入企业队。

罗希度与高宥琳曾是粉丝与偶像的关系、网友关系、死对头关系，直至现在变成真正的好朋友，他俩的发展总让一些观众笑称也能看成爱情故事、两个人互动也像小情侣般。新剧照即呈现了两人亲昵的休息时光，罗希度躺在高宥琳脚上，真挚的望著有心事的高宥琳。在罗希度家，高宥琳才吐露了些什么泪流满面，两人相拥。



另一组剧照，首先看见的是白易辰（南柱赫 饰）探头探脑甚至咬牙切齿，而后是罗希度开心的吃著红豆面包，还调皮的拿著笔摆出神探似的姿势。拉远一看，罗希度开心的来源原来是击剑学长！学长还是真击剑选手金准镐客串，是2020东京奥运团体金牌「击剑复仇者联盟」之一！



想看罗希度与高宥琳这对挚友的友情发展，以及罗希度与白易辰这对到底会不会在一起，别忘了锁定明后天新集数啦！

▼明晚播出的13集预告



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