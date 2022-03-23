励志群像剧《警校菜鸟》八人帮终映感言：「真的像共度大学时光」

姜丹尼尔、蔡秀彬等主演的青春励志剧《警校菜鸟》落幕，21日官方释出最后一期幕后故事。

《警校菜鸟》从1月26日开播到3月16日16集大结局。姜丹尼尔（魏承现）、李新英（金拓）、朴柔娜（奇汉娜）和闵都凞（禹珠英）一致觉得最印象深刻的戏份是刚入校的训练，在夏季拍冬季戏，穿著长衣长裤做体训，「炎热得很辛苦，一起流汗产生战友情，像真的和大学同期一起训练的心情」。



而蔡秀彬（高恩康）和千英民（申亚莉）印象最深刻的是在江陵海边篝火夜游玩的场面。 朴成俊（刘大日）则选择了偶遇汉娜的咖啡馆对话戏。 金宇锡（徐范洙）选择了体育大会时四人一起上台跳舞的戏份：「除了姜丹尼尔其余三人几乎都没有跳舞经验，多亏了练习和指导，完成了舞蹈戏。 」



姜丹尼尔通过经纪公司发表终映感言：「经常想起和同辈演员们一起生活一起搭档的场面，朴素又其乐融融的能量令我开心。 以魏承现的角色度过了将近一年，感觉变得越来越像，更聪慧了。 虽然感到遗憾的地方很多，但第一次感受到武打戏的魅力，拍摄的同时更投入了，下次想展示更享受而强力的面貌。 」



蔡秀彬也通过经纪公司发表终映感言：「从大夏天体训开始的拍摄还像前几天一样，这么快已经终映了，好可惜啊。 仿佛真的是和大家共度大学时光，这些回忆应该会长久地温暖地留在记忆中。 和恩康角色在警察大学里左冲右突的时间很幸福快乐。 」主演们最后感谢剧组演员和工作人员，感谢观众。



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