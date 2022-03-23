韩国CGV追忆张国荣逝世19周年《THE张国荣特展》，台湾将於4月1日上映经典三部张国荣作品

香港演员张国荣在2003年4月1日愚人节向大家开了一个最大的玩笑，也永远离开了这世界。而当时香港电影无论在台湾或是亚洲其他国家，都可说是相当受瞩目。在张国荣逝世将届满19周年，各地也举办了特展追思这位引领时代的巨星。

从3月23日至4月5日，韩国CGV即举办为期2周的《THE张国荣特展》，将播放张国荣经典的5部电影作品。拥有帅气外型与迷人舞台魅力，无论各式各样的题材总能展现卓越演技的张国荣，在当时受到世界各地观众们的喜爱，所留下的经典知名的电影作品也不少。



本次在韩国的特展，将於全国20处CGV电影院上映《春光乍泄》、《阿飞正传》《东邪西毒》等3部作品，而在CGV龙山IPARK Mall与明洞站Cine Library、西面等三处的电影院再追加上映《摄氏零度．春光再现》与《东成西就》。这些作品中有最具代表性的《阿飞正传》，以及卡司华丽的《东邪西毒》，更有张国荣及各演员们展现喜剧演出的《东成西就》。



不仅是韩国，在台湾的粉丝们也可以一起追忆哥哥，片商举办了《荣情蜜意张国荣影展》，4月1日起同步上映3部张国荣的经典作品《霸王别姬》、《胭脂扣》与《英雄本色》。而由张国荣与梅艳芳主演的《胭脂扣》更是在台上映35周年，本次将首度以4K画质数位修复上映。



影展预售票即日起於博客来开卖，片商为回馈忠实影迷，推出限量影迷珍藏套票组，每套700元，限量开卖，内含3张电影票，票面存根联结合电影剧照设计成限定票根，供影迷珍藏，并加赠3张影展限定明信片，喜爱张国荣的影迷们千万别错过。



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