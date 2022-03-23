出道超50年「老戏骨」尹汝贞被要求参加试镜气到扔剧本：韩国人不习惯这种甄选文化

到底是什么戏会要求有著52年表演经历，且是奥斯卡最佳女配角的实力派女演员尹汝贞去试镜呢？

先试镜再挑人一向都是影视剧圈的规则，但这些规则对於演技人生超过50年的老戏骨们来说几乎不存在，毕竟可能导演、编剧的年纪都没有对方的戏龄长。但作为韩国第一位奥斯卡奖得主的尹汝贞却被要求去试镜，难怪气到扔剧本了。哪部剧的制作组这么「霸道」？原来是《柏青哥》。



《柏青哥》改编自韩裔美籍作家李珉贞登纽约时报畅销书榜的小说，由热门影集《谋杀》（The Killing） 编剧苏休改编。该剧是横跨4个世代的家族史诗，尹汝贞饰演女主角善慈的老年时期，早年随丈夫定居大阪，在异乡为了家人打拚。



从试镜到确定出演，中间发生了一个插曲，尹汝贞也差点和「慈善」这个角色擦肩而过。 因为剧组要求她必须去试镜，「让我一个有著数十年表演经历的人去参加甄选，我真的无法理解。虽然我能理解这是美国文化，但对於韩国人来说（并不习惯甄选，加上我演戏演都演了几十年了，如果最后结果是'你不适合这个角色'、'尹汝贞落选了'这种消息会在业界传开，我50年的职业生涯不就因这角色毁了吗？（气得）我直接把8个剧本扔在了玄关前。后来他们来解释说并不是那个意思，最后我才同意接下角色。」原来是美国影视剧圈的文化和韩国完全不同，不论演员的入行年限长短和资历，若想要争取到角色，都需要来参加试镜，通过甄选才能拿到角色。



其实《柏青哥》的男主角、出道了17年的李敏镐也参加了试镜，一共6轮的甄选他一共参加了4轮，最后凭藉扎实的演技功底才获得了「汉秀」这个角色。



此外，《柏青哥》将於3月25日全球开播。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻