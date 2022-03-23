出道超50年「老戲骨」尹汝貞被要求參加試鏡氣到扔劇本：韓國人不習慣這種甄選文化

到底是什麼戲會要求有著52年表演經歷，且是奧斯卡最佳女配角的實力派女演員尹汝貞去試鏡呢？

先試鏡再挑人一向都是影視劇圈的規則，但這些規則對於演技人生超過50年的老戲骨們來說幾乎不存在，畢竟可能導演、編劇的年紀都沒有對方的戲齡長。但作為韓國第一位奧斯卡獎得主的尹汝貞卻被要求去試鏡，難怪氣到扔劇本了。哪部劇的製作組這麼「霸道」？原來是《柏青哥》。



《柏青哥》改編自韓裔美籍作家李珉貞登紐約時報暢銷書榜的小說，由熱門影集《謀殺》（The Killing） 編劇蘇休改編。該劇是橫跨4個世代的家族史詩，尹汝貞飾演女主角善慈的老年時期，早年隨丈夫定居大阪，在異鄉為了家人打拚。



從試鏡到確定出演，中間發生了一個插曲，尹汝貞也差點和「慈善」這個角色擦肩而過。 因為劇組要求她必須去試鏡，「讓我一個有著數十年表演經歷的人去參加甄選，我真的無法理解。雖然我能理解這是美國文化，但對於韓國人來說（並不習慣甄選，加上我演戲演都演了幾十年了，如果最後結果是'妳不適合這個角色'、'尹汝貞落選了'這種消息會在業界傳開，我50年的職業生涯不就因這角色毀了嗎？（氣得）我直接把8個劇本扔在了玄關前。後來他們來解釋說並不是那個意思，最後我才同意接下角色。」原來是美國影視劇圈的文化和韓國完全不同，不論演員的入行年限長短和資歷，若想要爭取到角色，都需要來參加試鏡，通過甄選才能拿到角色。



其實《柏青哥》的男主角、出道了17年的李敏鎬也參加了試鏡，一共6輪的甄選他一共參加了4輪，最後憑藉紮實的演技功底才獲得了「漢秀」這個角色。



此外，《柏青哥》將於3月25日全球開播。



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