《社内相亲》金世正分析夏莉爱上「泰武」决定性原因：是语气、是性格、是体贴

让小编看看最近谁还没有入坑《社内相亲》呢？

是什么治愈了大家的「周一病」？那肯定是最近开播的人气剧《社内相亲》了，「霸道总裁爱上我」的梗虽然又土又老，但剧情确实让人越追越上瘾，申夏莉（金世正 饰）代替朋友陈映书（薛仁雅 饰）相亲却发现对方是公司冷酷的代表姜泰武（安孝燮 饰），故事由此展开...



男女主角这对主CP才刚刚有了Kiss，副CP却已然超车有了床戏，这让观众们多「难受」，我们「始祖鸟CP」在追爱的路上怎么能输呢？「始祖鸟」的追妻之路其实布满了坎坷，第一次告白不成功就积极勇敢地安排了第二次，最终经过不懈努力终於亲上了心爱的女人。而夏莉也从抗拒到接受，心境有了大转变。不过她到底爱的是姜泰武的什么？作为扮演者金世正对此做出了解释。



金世正在个人IG上发文称：「夏莉爱上泰武的决定性原因是？ 是他的语气和性格。已经是该学的都已经学过的成年人了，还是出生於那样富贵的家庭，却始终保有罕见的纯真和阳光（？），即使身处高位却始终对我一心一意，让我觉得这样的他在闪闪发光，虽然我也不相信（自己会变成这样）。眼神和态度从不强求他人，慢慢地配合我的步伐，等著我，直到这份心意慢慢传达出来，在这些细微的感情中让我感受到了他纯真且真挚的体贴。在明明可以以成人方式处理问题的情况之下，泰武在我身边也依旧保持著少年般的青涩，这样的他让我觉得很帅。因为他，夏莉也有了压嘴唇、咬嘴唇的习惯，虽然这些是因为困难太多才有的习惯，但这之后为了掩饰情感，这个小习惯却经常不自觉蹦出来...」



金世正非常认真地分析了夏莉对於泰武感情转变的原因，是对方的态度与体贴慢慢打开了夏莉的心。 一个穷追不舍，一个迎难而上，虽然剧情真心土得掉渣，但在看剧时，我们却莫名被轻松开心的氛围所感染，尽情地放声大笑，暂时忘记烦恼，这也许就是观众们爱这剧的原因吧。



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