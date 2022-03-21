看腻了～不要再拍个人Ending了，韩歌迷求「合体Ending」时代能回归！

看腻了～不要再拍个人Ending了，韩歌迷求「合体Ending」时代能回归！

KPOP   2022年3月21日   星期一10:21   Tracy   2

（封面图源：KBS2《音乐银行》、Mnet《M Countdown》截图）

在K-POP圈火了一段时间的「Ending妖精」，最近让粉丝们很反感，直呼「快回到全团Ending时代」吧。

也不知是谁带起了「Ending妖精」的风潮，总之近一、两年爱豆舞台表演的趋势就是摄影师会抓拍成员个人的Eending Pose，确实打造出了诸如「SHINee Key的喘气Ending」、「河成云鞋子Ending」、「Super Junior金希澈瞳孔地震+忍笑Ending」等名场景，甚至衍生出了专有名词「Ending精灵」。

各大音乐节目播出后，节目组公开在网路上的Ending也几乎都是个人镜头，哪怕是爱豆团也不例外。最近这一潮流引起了很多爱豆粉的不满，表示：「随著Ending精灵的流行，很多Ending抓拍的都是特定成员，对其他成员来说不公平」、「看多了就视觉疲劳」、「想要截一个完整体的Ending真的是太难了」、「 我怀念以前合体Ending的时代」、「有些特定的成员Ending抓拍的时间要比其他人久很多，太负担了」等。

团体Ending VS 个人Ending，你会怎么选择呢？

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留言/评论
  • 都拍
    1小时前
  • 兩個ending都要有可以嗎？😜
    1小时前
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