看腻了～不要再拍个人Ending了，韩歌迷求「合体Ending」时代能回归！

在K-POP圈火了一段时间的「Ending妖精」，最近让粉丝们很反感，直呼「快回到全团Ending时代」吧。

也不知是谁带起了「Ending妖精」的风潮，总之近一、两年爱豆舞台表演的趋势就是摄影师会抓拍成员个人的Eending Pose，确实打造出了诸如「SHINee Key的喘气Ending」、「河成云鞋子Ending」、「Super Junior金希澈瞳孔地震+忍笑Ending」等名场景，甚至衍生出了专有名词「Ending精灵」。



아틸란티스 기범 엔딩요정 모음.zip pic.twitter.com/5ZdvexLf2T — 김기범 모먼트 (@KKBMOMENT) April 18, 2021

各大音乐节目播出后，节目组公开在网路上的Ending也几乎都是个人镜头，哪怕是爱豆团也不例外。最近这一潮流引起了很多爱豆粉的不满，表示：「随著Ending精灵的流行，很多Ending抓拍的都是特定成员，对其他成员来说不公平」、「看多了就视觉疲劳」、「想要截一个完整体的Ending真的是太难了」、「 我怀念以前合体Ending的时代」、「有些特定的成员Ending抓拍的时间要比其他人久很多，太负担了」等。



아이돌 엔딩 요정 없애고 단체 엔딩으로 돌아가길 바라는 달글 (링크에 더있어요) https://t.co/ZuT6UmE6pd pic.twitter.com/R7yrkNWhMk — 이슈를 메워야 (@instiz) March 20, 2022

团体Ending VS 个人Ending，你会怎么选择呢？

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