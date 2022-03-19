说好的温柔体贴白易辰呢！《二十五，二十一》今晚抢先看南柱赫爆打金泰梨额头：这就是你口中的爱吗～

【最新剧照】小编提问：暧昧期间的男女之间如果游戏输了，大家喜欢对方认真惩罚？还是应该下手轻一点呢？

tvN 热门韩剧《二十五，二十一》公开了今晚EP.11的抢先看影片，延续著海边旅行的浪漫场景，白易辰（南柱赫 饰）与罗希度（金泰梨 饰）玩著小游戏打闹，却因为白易辰下手太重而惹怒了罗希度。

▼抢先看中，罗希度玩游戏输给白易辰，可怜兮兮地看著他问：「你真的要打我吗？」白易辰回覆：「当然要认真打啊，这可是游戏。」罗希度：「好啊！你打啊，上次我受了点伤就要我去医院，现在却…」



结果真的爆打，还超大力！XDDD 罗希度捂著额头无奈地问：「居然真的打了，怎么忍心，这就是你口中的爱吗？」白易辰得意地回：「那就再一局吧！再一局～」罗希度踢翻贝壳说：「真是无语。」转头就走



▼向右滑（第二篇）有被打的后续～XD 白易辰让罗希度也回打他一下，但运动选手的回击，想必是非常残忍，期待正式的播出。（会看到有熊猫眼的黑易辰吗？）

▼此外，最新剧照中两人穿上校服回到广播社，白易辰前辈的帅气模样，让罗希度瞬间变成了少女粉丝～这一段的搞笑演技剧组也表示可以好好期待一下！



▼10代青少年最后的试炼－大考，罗希度与文智雄（崔显旭 饰）肩并肩踏入考场，好友们目送他们进去。



▼EP.11预告「实现校园情侣的愿望」，今晚21:10播出：



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