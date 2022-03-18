明星和经纪公司人员这么暧昧可以吗！《流星》新预告李圣经&金永大各种粉红泡泡CP感超强♥

两个人画面上超搭啊♡

李圣经与金永大搭档主演的《流星》今日（18日）公开了二版预告，释出了两人许多暧昧片段，粉红泡泡满溢。



《流星》定位为浪漫喜剧，是讲述「替明星收拾残局的人们」的故事，讲述为了让明星像天上星星般发光发热，背后人们却要流血流泪到处奔波。由李圣经与金永大主演，以及尹钟焄、金允慧、Girl's Day朴素珍、CNBLUE李正信助演。



比起一版预告吵吵闹闹的，表达了大明星孔泰成（金永大 饰）背后的人们被他搞得乌烟瘴气，二版预告氛围倒是粉红了许多。孔泰成（金永大 饰）与经纪公司Star Force娱乐宣传组组长吴寒星（李圣经 饰）不时互撩，连在机场被记者包围时也做出超暧昧举动。



Star Force娱乐其他人也渐渐察觉这对欢喜冤家有些情感在流动。孔泰成与吴寒星在那样的关系下也开始摸不清对方究竟什么意思，吴寒星忍不住问：「我们到底是什么关系？」



预告一出，更多网友越发认为李圣经和金永大很适合剧中角色，对两人的合作非常期待，也觉得题材很有趣。不过换个角度一想，现实生活中的粉丝会希望看见偶像和经纪公司的人员谈恋爱吗～XD 就不知道看似喜剧的《流星》，后半段是否会有虐恋了。

《流星》将作为tvN新金土剧，於4月22日起，每周五六晚间10点40分首播。

▼预告片（‎一版预告可点此收看）



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