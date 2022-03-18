明星和經紀公司人員這麼曖昧可以嗎！《流星》新預告李聖經&金永大各種粉紅泡泡CP感超強♥

兩個人畫面上超搭啊♡

李聖經與金永大搭檔主演的《流星》今日（18日）公開了二版預告，釋出了兩人許多曖昧片段，粉紅泡泡滿溢。



《流星》定位為浪漫喜劇，是講述「替明星收拾殘局的人們」的故事，講述為了讓明星像天上星星般發光發熱，背後人們卻要流血流淚到處奔波。由李聖經與金永大主演，以及尹鐘焄、金允慧、Girl's Day朴素珍、CNBLUE李正信助演。



比起一版預告吵吵鬧鬧的，表達了大明星孔泰成（金永大 飾）背後的人們被他搞得烏煙瘴氣，二版預告氛圍倒是粉紅了許多。孔泰成（金永大 飾）與經紀公司Star Force娛樂宣傳組組長吳寒星（李聖經 飾）不時互撩，連在機場被記者包圍時也做出超曖昧舉動。



Star Force娛樂其他人也漸漸察覺這對歡喜冤家有些情感在流動。孔泰成與吳寒星在那樣的關係下也開始摸不清對方究竟什麼意思，吳寒星忍不住問：「我們到底是什麼關係？」



預告一出，更多網友越發認為李聖經和金永大很適合劇中角色，對兩人的合作非常期待，也覺得題材很有趣。不過換個角度一想，現實生活中的粉絲會希望看見偶像和經紀公司的人員談戀愛嗎～XD 就不知道看似喜劇的《流星》，後半段是否會有虐戀了。

《流星》將作為tvN新金土劇，於4月22日起，每週五六晚間10點40分首播。

▼預告片（‎一版預告可點此收看）



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