时隔4年回归！BIGBANG 已完成新曲 MV 拍摄，YG：「回归准备很顺利，详细事项将在近期公布」

今日（16日），YG 娱乐表示：「最近 BIGBANG（G-Dragon、太阳、T.O.P、大声）结束新曲MV的拍摄。」

新曲的歌名、发行日程等还蒙著一层神秘面纱，但是 MV 实际上准备回归的最后阶段，他们的回归似乎指日可待。YG 娱乐也提到：「BIGBANG 的回归准备正在顺利进行中，新曲的发行日等详细事项将在近期公布。」



之前 YG 娱乐曾表示 BIGBANG 将在今年春天发表新曲。特别的是，这也是 BIGBANG 继2018年3月发行单曲《花路》（Flower Road）后，时隔4年再次发表新曲，当时歌词中唱到：「这不是我们的最后一次，等到花开之时，我们一定要再见」、「想念的话就回来吧」、「就在原地等我」等，BIGBANG 遵守与粉丝们的约定，花开时再相见。

BIGBANG 在2006年出道，今年迎来出道第17年，期间推出《谎言》、《最后的问候》、《一天一天》、《FANTASTIC BABY》、《BANG BANG BANG》等无数全球热门歌曲。2017年开始，T.O.P、G-Dragon、太阳、大声依序入伍，度过长达4年的空白期。因此，这次的回归，粉丝们的期待和响应将会非常热烈。



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