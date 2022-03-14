《社内相亲》EP.5剧照＆先公开！姜泰伍变身「生气的始祖鸟」展开幼稚的复仇，申夏莉的双重生活面临危机

《社内相亲》上周播出中，是姜泰武（安孝燮 饰）和「假恋人」申金熙的一周年纪念约会。

虽然是契约恋爱，但是姜泰武对申金熙越来越有好感，和她在一起时总会带著笑容，完全不知道申金熙是自己公司的职员申夏莉（金世正 饰）。第4集尾声中，他也亲眼目睹过著双重生活的申夏莉。



姜泰武想起欺骗自己的申夏莉，打开「生气的始祖鸟」模式，认真准备复仇。最讨厌浪费时间的姜泰武，花费时间和精力折磨申夏莉，就像小时候会欺负自己喜欢的女生一样啊（笑）！制作组表示：「泰武将展开超出想象又可爱又可怕的复仇战。此过程中产生的愤怒、嫉妒、混乱等在泰武体内暴走的感情会是怎样的呢？请大家期待第5集的播出。」



公开的另一组剧照，是申夏莉在公司创立纪念日派对上被邀请为姜泰武的假恋人「申金熙」，并在同一地点，接受颁奖的 Go Food 食品研究员「申夏莉」。擅长随机应变的申夏莉此次也将在姜泰武的突袭提问和毫无预告的呼叫中发挥出惊人的机智。究竟申夏莉是如何克服双重生活危机的呢？



而先公开影片中，姜泰武找来申夏莉并问她：「你说在中小企业上班，是什么样的公司？」申夏莉则说是制造生活用品的公司。之后，姜泰武还问她「申金熙」的汉字是什么，接著说：「我想了想，我对申金熙你不太了解！而你对於我的学校、公司甚至爱好，都知道。」申夏莉再次发挥应变能力，姜泰武心中OS「看来是打算装蒜到最后啊」。（小编心中OS：终於等到礼拜一了 XD）



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