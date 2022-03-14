《社內相親》EP.5劇照＆先公開！姜泰伍變身「生氣的始祖鳥」展開幼稚的復仇，申夏莉的雙重生活面臨危機

《社內相親》上週播出中，是姜泰武（安孝燮 飾）和「假戀人」申金熙的一週年紀念約會。

雖然是契約戀愛，但是姜泰武對申金熙越來越有好感，和她在一起時總會帶著笑容，完全不知道申金熙是自己公司的職員申夏莉（金世正 飾）。第4集尾聲中，他也親眼目睹過著雙重生活的申夏莉。



姜泰武想起欺騙自己的申夏莉，打開「生氣的始祖鳥」模式，認真準備復仇。最討厭浪費時間的姜泰武，花費時間和精力折磨申夏莉，就像小時候會欺負自己喜歡的女生一樣啊（笑）！製作組表示：「泰武將展開超出想象又可愛又可怕的復仇戰。此過程中產生的憤怒、嫉妒、混亂等在泰武體內暴走的感情會是怎樣的呢？請大家期待第5集的播出。」



公開的另一組劇照，是申夏莉在公司創立紀念日派對上被邀請為姜泰武的假戀人「申金熙」，並在同一地點，接受頒獎的 Go Food 食品研究員「申夏莉」。擅長隨機應變的申夏莉此次也將在姜泰武的突襲提問和毫無預告的呼叫中發揮出驚人的機智。究竟申夏莉是如何克服雙重生活危機的呢？



而先公開影片中，姜泰武找來申夏莉並問她：「妳說在中小企業上班，是什麼樣的公司？」申夏莉則說是製造生活用品的公司。之後，姜泰武還問她「申金熙」的漢字是什麼，接著說：「我想了想，我對申金熙你不太了解！而你對於我的學校、公司甚至愛好，都知道。」申夏莉再次發揮應變能力，姜泰武心中OS「看來是打算裝蒜到最後啊」。（小編心中OS：終於等到禮拜一了 XD）



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