台湾歌手韦礼安亲自上阵！电影月老主题曲《如果可以》居然推出韩文版：根本是语言天才～

其实听到后面有点日文歌的 FU～XD，韦礼安完全不懂韩文能唱成这样真的很屌。（大拇指）

你可能没看过电影《月老》，但一定有听过韦礼安为他唱的主题曲《如果可以》，刚推出时小编真的超爱，毕竟韦礼安创作的歌曲真的都情绪饱满又引发共鸣，加上他卓越又独具特色的唱腔，歌不红都不行。



电影《月老》在韩国的2月初有上映，台湾电影在韩国有一定的忠实粉丝，这首歌也相对受到关注。

▼票房破亿爱情奇幻电影《月老》4月2日将在Disney+精彩上线。



没想到居然推出韩文版让粉丝们超级惊喜，完全不会韩文的韦礼安展现了超强的语言天份，除了自己用英文拼音录制，还请来老师帮忙正音，更分享了录音的6小时真的像是地狱一般，非常难！



▼电影《月老》主题曲《如果可以》（만약）韩文版：



影片底下的韩文留言：「大发！真的好喜欢，谢谢你用韩文来唱」、「很喜欢这首歌，每天都在听，感谢你用韩文唱出来」、「你是韩国人吗？你的韩语感觉比很多韩国歌手还要好哈哈哈」、「韩文版也很棒，我好喜欢」、「唱成韩文版真的太有心了」、「在练歌房可以用韩文唱了，谢谢」、「电影我看了两遍，也好喜欢这首歌，谢谢你唱了韩文的版本」



小编第一次听觉得他真的很厉害，但后面越听越有日文歌的感觉，感觉他可以挑战日文版，应该会很适合喔！大家觉得如何呢？

▼《如果可以》目前也已经突破4000万观看人次：



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究