韩国OTT平台首例！TVING原创戏剧《怪异》与《酒鬼都市女人们》正式受邀2022年坎城国际系列艺术节

韩国国内OTT平台的原创内容也逐渐受到重视，而由TVING原创的两部电视剧系列《怪异》与《酒鬼都市女人们》受到了将於4月1日到6日所举办的坎城国际艺术节「Korean Focus」的正式邀请。

《酒鬼都市女人们》在去年10月透过TVING平台公开，三位女子的友情以及日常的故事引发了高度共鸣，也创下了TVING平台有史以来一周内付费加入观看的女性观众人数第一名。由李善彬、韩善伙、郑恩地以及崔始源等共同演出，更以「真实友情」「上班族的悲欢」「喝酒时情境」「爱情与离别」这些真实的主题展开剧情，任谁看了都感觉是无时无刻发生在我们身边的故事，因此受到关注且人气不坠。



另一部作品《怪异》则是即将於4月初公开，由具教焕与申铉彬主演的超自然现象惊悚作品，由《尸速列车》《地狱公使》的延尚昊导演进行剧本编写。《怪异》描述受到诅咒的佛像出现在村庄里，此地发生了许多怪异事件。以上两部作品都受邀前进坎城之非竞赛单元，将於当地公开播出。



TVING相关人士表示，尚未在国内公开就先受到邀请的《怪异》，以及以日常生活话题引发高度共鸣的《酒鬼都市女人们》，首度OTT平台原创作品正式受邀坎城国际艺术节，感到相当荣幸，日后可望再制作出更加有竞争力、更有机会获得全球认可的戏剧内容。

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