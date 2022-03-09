32岁演高中生也毫无违和感！崔宇植&金泰梨超强童颜+青春气质迷倒观众

近期两部高人气剧集都是青春主题，有很多穿校服演高中生的戏份，也许因为演技和外形都过於优秀，常常让人忘记一个事实：两位主演其实都已经进入30代啦！

今年1月底完结的SBS电视剧《那年，我们的夏天》讲述高中时曾一起拍纪录片的同桌在十年之后重逢的故事，虽然剧情主线是现在，但有很多高中时期的回忆片段。



男女主角崔雄和国延秀总是一见面就吵架拌嘴，但随著剧情展开却逐渐显露出满满的糖分。 高中时期在校园里打打闹闹、互相照顾成绩和心情，还有在小木屋避雨时突如其来的初吻，一幕幕清新美好无不让观众大呼心动~



实际上，崔雄的饰演者崔宇植在去年拍摄时已经31周岁（1990年出生），比对手戏演员金多美大5岁，但在剧中演同龄人却非常自然和谐，让人丝毫感觉不到年龄差距，乖巧面孔和清瘦身形堪称超强童颜！



另一部近期口碑不断攀升的在播剧就是tvN的《二十五，二十一》！男女主角因为亚洲经济危机而脱离了原本的生活轨道，在最失意和辛苦时遇到彼此、互相给予力量和安慰，每周都在向观众输出满满的感动和疗愈。



剧中金泰梨饰演高中生兼击剑运动员罗希度，拥有彷佛用不尽的力气和斗志，面对情窦初开的感受时却迟钝又可爱，亮闪闪的眼神、充满活力和魄力的个性让越来越多观众深深爱上。



剧中的罗希度比男主角白易辰小4岁，但实际状况则刚好相反：金泰梨1990年出生、今年32岁，反而比南柱赫大4岁！这一幕小鹿乱撞的少女情怀完全写在脸上：



算起来，崔宇植和金泰梨都已经高中毕业有13年之久，但看剧时完全感受不到真实年龄的痕迹，演技真的太强啦~

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