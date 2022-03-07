《社内相亲》第3集先公开影片＆剧照！姜泰武＆申夏莉正式开始契约恋爱，还与爷爷见面了！

今日（7日）播出的《社内相亲》第3集中，姜泰武（安孝燮 饰）和申夏莉（金世正 饰）将开始合约恋爱。

因相亲而疲惫不堪的姜泰武（安孝燮 饰）向「假相亲女」申金熙（申夏莉的假名字）提议进行契约恋爱，他欺骗爷爷姜多古（李德华 饰）说自己有爱人，想从「相亲的地狱」中逃脱出来。



第3集的先公开影片，姜泰武、申夏莉为了完美地伪装恋人关系而开始造假。姜泰武提问：「如果下下周六，爷爷说要见面时，申金熙你该怎么回答？」申夏莉回答长辈说要见面，没有什么拒约的理由，马上被姜泰武「叮」，姜泰武：「拒绝才是答案，那天是我们交往一周的日子，这种日子不次恋人之间自己过的吗？」之后，申夏莉提问：「我们第一次见面的时候，我穿了什么衣服？」姜泰武则说设定里没有的东西，我该如何记住，申夏莉：「叮！肯定要记住啊，历史性的首次相遇。」



公开的剧照中，姜泰武和申夏莉一起见了爷爷。之前在姜泰武面前展开「疯孩子」形象的申夏莉，这次在会长面前成爲姜泰武的「假恋人」申金熙，看似紧张且露出尴尬笑容的申夏莉究竟能否做好？而爷爷见到准孙媳妇申金熙的第一印象是？两人对於爷爷意想不到的提问攻击，是否能顺利完成情侣演技，令人好奇！



制作组表示：「不得不参与姜泰武计划的申夏莉，仔仔细细地了解了姜泰武。希望大家期待两人更加亲近的第3集，以及安孝燮、金世正、李德华默契度发光的场面。」期待今晚的播出！！

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