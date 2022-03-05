韩国艺人持续声援乌克兰！任时完捐款且「善良的爽约」，BTOB李昌燮舞台上喊No War

#祈祷战事快平息

乌俄战争已逾9日，继本站曾报导的李英爱、Red Velvet Yeri、Super Junior始源与宋承宪为乌克兰声援‎，这两日又有一些韩国艺人发声。



昨（4）日，任时完同李英爱的方式，向乌克兰驻韩大使捐赠了2000万韩元，任时完还在个人IG上发了一张图仅留「祈祷」表情符号。图上是它向乌克兰首都基辅订定饭店的页面，他在订单内用英语留言：「哈罗，我订了你们的饭店一个月，但当然不会真的入住，希望你们以及在基辅的人们都能安全。」



任时完经纪公司PLUM A&C表示这是「善良的爽约」（善良的No Show）运动，是透过共享住宿平台帮助因遭俄罗斯入侵而陷入困境的乌克兰居民，预约乌克兰的饭店且支付费用，不过并不实际入住，为的是支持基辅的经济。任时完此举让韩国网友大赞非常帅气，也让许多人认识到「善良的爽约」运动，帮助乌克兰的方式能多了一种选择。



而近期全员回归的男团BTOB，3日在音乐节目《M Countdown》的〈The Song〉一曲舞台上，Ending最后一刻李昌燮喊了「No War」。此幕在推特上转发超过2500次，转发的Melody（BTOB粉丝）都对昌燮的表现相当感动且引以为傲。



另外，长期资助联合国儿童基金会韩国委员会的导演张俊恒与编剧金银姬夫妇，昨日捐款了3000万韩元帮助乌克兰的孩子，他们表示：「看到乌克兰儿童饱受纷争之苦非常心痛，真心的希望乌克兰的孩子们能尽快迎来和平。」



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