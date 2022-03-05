《偶然成为社长2》聪明的李光洙诞生！还有撩人的金宇彬嘴超甜，逗得奶奶们呵呵大笑～

小编的灵魂瞬间超想附身到奶奶身上，好想被金宇彬搓揉手手啊！！！想被搓手的请+1。 PS：李光洙不是笨蛋啊～XD

tvN 热门综艺节目《偶然成为社长2》第三集的全国收视率依旧保持7%UP（首尔圈创新高8.5%），还成为当时段节目的收视一位，车太铉与赵寅成两位社长，和「 BBS三帅工读生」李光洙、金宇彬和林周焕依旧持续创造新话题。



虽然在综艺《Running Man》与电影《我的特级兄弟》（完美搭档）里创造出深植人心的笨蛋形象，但是我们光洙不是笨蛋啊！



首先是车太铉手误多打了一个数字，众人正在苦恼该如何消除时，李光洙立刻找出了计算机上「Backspace（退格键）」的按钮，成功的解救了大哥，全场也为他拍手叫好。



接著是金宇彬在节目中持续掳获客人们的芳心，亲切的接待两位奶奶，耐心的解决各种提问，在询问奶奶们想吃什么时，边介绍边牵著奶奶的手搓暖，就像是贴心的孙子一般温馨。



当奶奶开心的说：「没想到来这里，还能见到好看的演员们。」金宇彬回覆说：「但我觉得伯母们更像演员呢！现在就好漂亮，（你们的美貌）可不能被遮住了。」让奶奶们害羞不已～，简直就是一只狐彬啊！太会撩了啦～。



看完是不是很羡慕奶奶呢～？

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻