《少年法庭》从第一集就吸引观众目光的是她！27岁女演员李妍超反转！剧中变身未满14岁的触法少年

Netflix在2月25日公开的原创电视剧集《少年法庭》，虽然题材不走科幻，不是丧尸，没有太多的幻想元素，而是给人印象相当制式的法庭，却在上线仅仅两天，也进入了该平台的全球收视顺位前10名。其中第一位惊悚登场的少年犯白成友（李妍饰）更是引发了观众们的关注。

《少年法庭》描述一位极度厌恶少年罪犯的法官沈恩锡（金惠秀饰）来到少年法庭任职右陪席法官，而左陪席法官车泰柱（金武烈饰）却与她持相反看法，对於犯了错而愿意改过的少年敞开双臂接纳。当他们共同审理一件件少年犯罪事件，将展开哪些发人深省的故事？不过这部作品并不是在庇护这些少年，也不谩骂他们的脱序行为，在叙事上取得的绝妙的平衡点，公开后也大获好评。

特别是在预告以及剧情最初登场的触法少年白成友一角，声称自己患有思觉失调症并且还狂妄说著：「反正还没满14岁所以不会被抓去监狱关」在法庭上竟然笑出声，从预告片中就吸引著观众们，加上她剧中的表现更是令人目不转睛，可说是除了演技派主角金惠秀以外，最吸引观众们看下去的一大关键。在此同时，大家也留意到这位新演员李妍。



原来李妍是1995年出生的女演员，今年已经27岁，却在剧中演出未满14岁的触法少年白成友，除了性别反转就连年纪也无违和。观众们纷纷表示「演得完全能骗过我了」「1995年出生演出2008年的学生？」「还在想去哪里找来这样的男演员，原来是女生啊！」其实李妍曾演出过一些独立电影以及短篇电视剧，最近的作品也是Netflix推出的《D.P逃兵追缉令》，她在剧中饰演丁海寅的妹妹，在她的IG上也不难看到比较女性化打扮的一面。



《少年法庭》的主演金惠秀也表示，在每一集当中饰演少年犯的新锐演员们，都表现出相当新颖的演技，呈现出的新鲜感让她相当吃惊。《少年法庭》启用四位演技派资深演员，加上多位新颖并具有存在感的年轻面孔，为观众们带来相当融合的感觉，剧中并非讨论这些犯错的少年是否得到教训，或是过度美化他们的犯罪为他们辩驳，而是希望大家正视社会的问题，这些少年犯错的真正原因，以及他们渴求的关注。



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