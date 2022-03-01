「两人Kiss了啊，『哥哥～我最近食欲大增了』」《Running Man》刘在锡调侃金钟国与宋智孝拍MV超暧昧

想问大神到底Replay几次～XDD

《Running Man》27日播出的最新一集，成员们终於有讨论到金钟国与宋智孝在番外篇《Running Man向前冲》所拍的超甜蜜MV啦！

*前情提要：‎懵钟CP粉快看！《Running Man向前冲》Haha把所有幻想都发挥了，指定金钟国&宋智孝吻戏床戏样样来

「两人Kiss了啊！她背后抱……智孝不是说什么『我最近食欲大增』？智孝本来都不会撒娇！」刘在锡淘淘不绝开讲，还大肆模仿起宋智孝：「『哥哥～哥哥～我最近食欲大增了～』」



「然后钟国害羞的说：『喔喔，是喔～？』」刘在锡说完金钟国马上反驳：「她都说食欲大增了，我能怎么说？那都是MV的一部分！」



但是，刘在锡没有要收手的意思，继续不怕死的说：「那是MV还没开拍的时候……」金钟国没等他讲完就咬牙切齿怒吼：「是在拍的时候！都在旁边拍著！那是过去的幸福画面！」



事情很转折的是，池锡辰说了一句「我真希望全国民能支持你们在一起」，结果刘在锡回应：「国民们现在可忙了！要忙於大选还有日常」大家炮火便莫名转向池锡辰……宋智孝与金钟国拍MV的话题就默默结束了，看来「王鼻子哥」真的要好好练练即兴台词了～XD



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