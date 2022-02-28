韩国首部军事法庭剧《军检察官多伯曼》今首播！先公开片段安普贤惊悚吊挂墙外

（内含剧情与人物介绍！）先公开影片也太刺激～！！

tvN全新月火剧《军检察官多伯曼》今晚首播，观众们在收看之前，先来看看剧情及人物介绍、预告，还有第1集先公开片段吧！

《军检察官多伯曼》讲述为了钱成为军检察官的都倍万（安普贤 饰），与为了报仇而成为军检察官的车友仁（曹宝儿 饰）相遇，共同打击军队内部的丑恶，成长为真正的军检察官之故事。



疯狗军检察官「都倍万」（安普贤 饰）

隶属陆军4师团。因为从小失去身为军人的父母所以对军队非常反感，不过中学毕业时通过了司法司法，接受了律师龙文九的提议：当上军检察官，时间一到便可退伍成为最大律师事务所律师。他当军检察官就是为了钱，但随著车友仁的出现，打乱了他的计画。

一级操练军检察官检「车仁友」（曹宝儿 饰）

陆军4师团新任军事检察官，明明是财阀独生女却入伍成为军检，目睹了军队的恶行恶状，不过对於一视同仁的都倍万刮目相看，确信他能成为自己复仇的猎犬。

首位女师团长卢华映（吴娟受 饰）

陆军4师团长，一位让人心服口服服从的长官。看似完美的她，无法忍受男性在她之上，她利用龙文九也想让IM防御成为自己的最佳利器，即使利用了儿子她也在所不惜。

特殊部检察官出身律师龙文九（金永敏 饰）

最大律师事务所「Law and One」所属律师，专为「VIP」打官司，擅长洞察局势、冷静判断。

IM防御会长「卢泰南」（金右锡 饰）

20出头就上任军事企业会长的财阀三世，继承了母亲卢华映的恶魔性格，却未继承其脑袋，频频引发事故，欲钻军法漏洞以获无罪判决。

中文预告





第1集先公开

悠扬的乐曲传开，在一大楼的餐厅里，各桌顾客因不同的事情喜悦庆贺，突然――墙外吊下一个人，都倍万头染著血在墙外无力的晃著，开始有了「肮脏的人生要就此结束了」的觉悟。

《军检察官多伯曼》今晚10点30分於tvN首播，香港观众深夜可於黄viu收看。



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