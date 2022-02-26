首尔大学教授说出韩国超低出生率的真正原因！房价高原来根本不是重点

这位教授的分析获得超多韩国网友共鸣，认为完全说出了年轻人的真实想法！

韩国是当今全球出生率最低的国家，最近两年总人口持续负增长，学者认为人口断崖已经到来。 近日首尔大学教授赵英泰（音）对人口锐减原因做出分析，引起众多网友共鸣。

赵教授表示，韩国的劳动人口在2018年达到顶峰2800万，随后一路下滑，2032年将只剩2200万左右，相当於整个釜山市和忠清南道的人全部消失。 很多人将少子化归因为育儿环境欠佳、性别不平等、房价过高，但赵教授对以上三点进行了一一反驳：政府关於提高出生率的预算中70%都是用在改善保育和养育环境，环境方面的阻力已经变小很多;平摊家务并不会让人想生小孩;即便是在房价低的城市，出生率也同样不高。



赵教授认为低出生率的根本原因在於两大点：年轻人高度集中在首都圈，以及价值观单一。根据英国人口学家托马斯的理论，当人口密度过高时人们不得不为有限的资源进行激烈竞争，结果就是在「生存」和「繁殖」中间选择前者，目前高度集中在大城市的韩国年轻人就是处於这一状况。

那么其他地方的人会多生孩子吗？ 也不会。 韩国的所有资源都集中在首都圈这一个地方，地方城市不仅资源本身偏低，与首都圈相比较的心理落差感也会带来不安，导致地方出生率同样提不上去。



赵教授认为，韩国要解决出生率问题唯一的方法是「搭建更多金字塔」。 就像电视剧《SKY Castle》里说的，每个人都想往金字塔的顶点爬，但韩国只有一个金字塔，导致所有年轻人挤在同一个赛道、造成过度竞争和资源浪费，唯有政府主动制造更多金字塔、分散竞争，才是提高出生率的唯一出路。



韩国网友对赵教授的观点表示非常赞同：「作为年轻人第一次这么有共鸣」、「不想在竞争中被淘汰，所以不想生小孩」、「性别议题也与此有关，年轻人的性别议题核心就是认为对方损害己方的利益，归根结底还是资源有限造成的竞争和被害意识」、 「女性拥有的资源本来就不多，生小孩之后又会失去一些，但男性就没有这个担忧」、「这些事应该在2000年出头时做，现在已经晚了」、「房价低的地方没有工作，人人都想去首尔共和国」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻