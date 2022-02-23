《花开时想月》惠利避谈与柳俊烈的公开恋情：「说了一句可能就掩盖掉谈作品一小时」

KBS2月火电视剧《花开时想月》已於昨日播出最终回，女主角惠利也完成首次挑战历史电视剧作品的任务。剧中的惠利个性像男子般强烈，无所畏惧勇往直前的样子，展现出率直的姜露瑞一角并成功为父亲洗刷冤屈。

而惠利也在电视剧的终演专访中提到，她在主演本剧时的最大目标，就是思考该怎么让观众们看见主角姜露瑞的魅力所在，本剧已经播毕，自己也不能百分百的说完成了这个目标，不过在下一部作品中这些也将成为她的原动力。能够饰演姜露瑞一角，让她以很幸福又很开心的心情迎接剧终。



本剧演员中的火花搭配也非常好，惠利说自己的角色以及剧中的边佑锡、康美娜等演员，都算是相当开朗外放的人物设定，反观俞承豪，惠利还曾问过他是否很辛苦很累，俞承豪回答惠利「多亏了你让现场气氛很好」，让大家都笑了出来。



「希望能演出观看的人也能有所共鸣的角色，还有观赏的时候能引发更多正面积极情绪的作品，很喜欢能一起笑著一起幸福著一起分享讨论的作品。」这是惠利对自己的期望，而今年她也已经设定好了目标，就是健健康康的生活著，於是最近开始上了彼拉提斯的课程。她更说没想到一转眼自己已经快要迈入30岁了，她觉得自己必须要更健康更勤奋的生活。



惠利已经与演员柳俊烈公开恋爱了五年，许多人也相当好奇这样的心境，对此惠利则是觉得有点难为情，自己也很担心大家比起她的作品，更关注的是她的恋情，所以鲜少提起这一部分。但是也非常感谢大家总是给她与男朋友鼓励与支持，也再度强调非常感谢大家喜欢《花开时想月》。



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