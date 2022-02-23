《花開時想月》惠利避談與柳俊烈的公開戀情：「說了一句可能就掩蓋掉談作品一小時」

KBS2月火電視劇《花開時想月》已於昨日播出最終回，女主角惠利也完成首次挑戰歷史電視劇作品的任務。劇中的惠利個性像男子般強烈，無所畏懼勇往直前的樣子，展現出率直的姜露瑞一角並成功為父親洗刷冤屈。

而惠利也在電視劇的終演專訪中提到，她在主演本劇時的最大目標，就是思考該怎麼讓觀眾們看見主角姜露瑞的魅力所在，本劇已經播畢，自己也不能百分百的說完成了這個目標，不過在下一部作品中這些也將成為她的原動力。能夠飾演姜露瑞一角，讓她以很幸福又很開心的心情迎接劇終。



本劇演員中的火花搭配也非常好，惠利說自己的角色以及劇中的邊佑錫、康美娜等演員，都算是相當開朗外放的人物設定，反觀俞承豪，惠利還曾問過他是否很辛苦很累，俞承豪回答惠利「多虧了妳讓現場氣氛很好」，讓大家都笑了出來。



「希望能演出觀看的人也能有所共鳴的角色，還有觀賞的時候能引發更多正面積極情緒的作品，很喜歡能一起笑著一起幸福著一起分享討論的作品。」這是惠利對自己的期望，而今年她也已經設定好了目標，就是健健康康的生活著，於是最近開始上了彼拉提斯的課程。她更說沒想到一轉眼自己已經快要邁入30歲了，她覺得自己必須要更健康更勤奮的生活。



惠利已經與演員柳俊烈公開戀愛了五年，許多人也相當好奇這樣的心境，對此惠利則是覺得有點難為情，自己也很擔心大家比起她的作品，更關注的是她的戀情，所以鮮少提起這一部分。但是也非常感謝大家總是給她與男朋友鼓勵與支持，也再度強調非常感謝大家喜歡《花開時想月》。



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