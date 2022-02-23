不同的「祘德」组合！李俊昊＆李惠利成为披萨新代言人，网友：「给我他们的盒子吧！我会多吃的」

今日（23日）达美乐披萨（Domino's Pizza）表示：「歌手兼演员李俊昊、李惠利被选爲2022年新的广告代言人。」

达美乐披萨认爲：「通过持续的自我管理和努力，成爲大势演员的李俊昊，与爲顾客提供最好的披萨和不断努力的本公司形象很相符，因此选择了代言人。另外，达美乐比萨爲了给顾客带来更加亲近、愉快的形象，在综艺和电视剧中以愉快、开朗备受喜爱的惠利也被选爲代言人。」官方 IG 也公告，如果点赞数突破3000的话，就会公开两人的单独镜头～



消息一公开，韩国网友纷纷表示：「哦 好神奇组合」、「李俊昊和红色衬衫太适合了」、「呜 要买达美乐披萨吃啊」、「爲什么一看到红衬衫就想起了我们家」、「惠利真漂亮」、「照片像是合成的啊」、「只看到他们脸，感受不到披萨在哪」等等。

李俊昊在退伍后出演《衣袖红镶边》，剧中饰演「李祘」一角，出衆地表现作爲思悼世子的儿子和英祖孙子不得不经历的王世孙的悲哀，还有与宜嫔成氏之间的爱情，最终以17.4%完美收官，他也晋升成大势男演员，人气达到巅峰。



李惠利近期通过《我的室友是九尾狐》平凡大学生「李潭」、《花开时想月》贫穷两班女儿「姜露曙」展现不同的魅力。而《花开时想月》更是她首次挑战古装剧，并於昨日（22日）播出大结局。



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