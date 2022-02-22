BTS防弹少年团RM曝JIN身高179cm才61kg，SUGA：那位哥哥瘦的秘诀是不吃饭XD

拥有太平洋肩宽的世界豆防弹少年团大哥JIN，大家猜猜他有多重呢？

日前，防弹少年团的RM、JIMIN和SUGA开直播和粉丝们聊天，并透露了要努力健身的想法。 队长RM表示：「我要透露一个让人震惊的事情，JIN的身高为179cm，但只有61kg。」还羡慕JIN的帅气骨骼是天生的，明明体型不胖却可以拥有太平洋肩宽。一旁的SUGA又补充道：「JIN哥一玩游戏就不吃饭，体脂率很低。 」推测JIN好身材的秘诀是「不吃饭」！



김석진 61키로,,,진짜 그 피지컬 태평양어깨에 61



진형이,,

61키로인가 그럴걸요?

61키로래요!근데 키가 저랑 2cm차이나나?

근데 그형이 신기한게 어깨 프레임이 이렇잖아요!

근데 61키로에요

세상 진짜 불공평하다니까!

그 형 체지방이 진짜 적어!

뼈도 잘생긴게 타고나야 돼 pic.twitter.com/bLyGsRklab — 꾹이모나_이사중(제발 착하게 살게요) (@JJUNGKOOK_mona4) February 20, 2022

前两年的直播中JIN自己曾经透露过体重，最瘦的时候掉到59kg，甚至吐槽：「我真的非常想长肉，但是一玩游戏就会瘦。猛吃PIZZA、炸鸡都没能长胖 」嗯，这回答相信让很多女粉丝很不爽吧，我们明明在努力减肥，可偏偏瘦不下来。



JIN的好身材真的是瘦出来的吗？ 显然不是啦！其实JIN平时就非常努力运动，不然怎么毫无赘肉，甚至还有有紧实的腹肌和胸肌呢？ 靠著天生的骨骼比例和后天运动得来的宽肩，这才是我们看到的虽然很瘦，但上衣尺寸要穿到115size（韩国服饰的尺码标记有时候为90、95、100、105......以此类推）的肩霸欧巴。



JIN的hot body，大赞！



오늘 개짱아이돌 지민 생일이지만,?

동시에 난 기절초풍한 김석진 복근 공개했던 날...,.,

pic.twitter.com/LXsow3jIP5 — (@p1nkboy__) October 12, 2020

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