斗嘴为日常的91Line！《我独自生活》珉豪一直罗唆碎念，Key：「亲爱的，别说了」

18日播出的《我独自生活》中，公开了 SHINee Key＆珉豪的一天。

当天早上好不容易睁开眼睛的 Key 因宿醉而痛苦不已，在水肿的状态下走出房间叫醒躺在客厅睡觉的珉豪。桌子上摆满前一天喝酒的痕迹。Key 表示：「昨天和珉豪和经纪人哥哥度过了炎热的夜晚后，所以开始了痛苦的一天。」



两人开始整理，不管什么事意见都不同。珉豪一直怪 Key 昨天为什么点炸鸡，Key 马上回：「是没阻止我的你的错，到此为止吧！」但珉豪还是一直碎念， Key：「亲爱的，别说了」采访时，珉豪说：「第一次见到这场面的人，会以为我们在吵架！」 Key 也解释他们并不是在吵架，两人甚至异口同声说：「这只是我们的日常～日常！」



虽然一直碎念，但珉豪还是独自做完清洁工作，看到 Key 衣橱里的衣服没摺也是帮忙摺好。泡咖啡时又继续吵架，珉豪说想要喝低咖啡因的，Key 跟他说要因为胶囊份量比较大，要换大一点的杯子，珉豪听完就大喊那要换小的胶囊啊！Key 也大声说：「你不是说要喝低咖啡因的吗～」



之后他们也出门，买了珉豪的生日礼物，最后还一起到以前常去的血肠店吃饭。



最后，Key：「珉豪可能是第一次遇到我的样的人，我也是第一次遇到像珉豪那样的人。从25～26岁开始，真的没什么好吵架的事，在这个人身边感觉很舒服。」珉豪也说：「感觉像是站在相反的位置，但是又是最亲近的朋友，我很感谢的一位朋友。」



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