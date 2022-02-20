崔始源妙语形容《山友都市女人们》，招架不住嗨翻的她们忍不住喊：「整个韩半岛快容不下你们」

女人们嗨唱整晚还不够，隔天继续在崔始源身边疯XDD
18日播出的《山友都市女人们》EP.2，《酒鬼都市女人们》男主角崔始源终於登场！
崔始源一到访，就说民宿「气韵非凡」，能感受到山友女人们昨晚到底做了什么。崔始源没猜错，昨晚以李善彬为首，与郑恩地、韩善伙三人各种高歌简直要掀了屋顶。
聊到太白山之行，崔始源开始妙语形容三个女人，他说李善彬像「草原」，有种「不放牧就会出事的感觉」，而韩善伙是「山顶」，拥有如妈妈般的包容感，郑恩地则是「能在海上能看到的岩石」。郑恩地满头问号：「我是一种负担吗？」崔始源却说不出所以然。
四人开车出发去莲邑池，途中轮流点歌来听。崔始源点了一首特别宁静且惆怅的歌，没想到反而引起了女人们「续摊」高歌。李善彬点了Pharrell Williams〈Happy〉，女人们的高昂兴致就此苏醒……
崔始源本来还很配合的随著摇晃，但一下子就泄气了，他看著她们喊：「你们是韩半岛容不下的大人物啊！」不过下一首Bruno Mars火星人布鲁诺〈24K Wagic〉，他便跟著沦陷进去了。
▼女人们部分高歌片段
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