鬥嘴為日常的91Line！《我獨自生活》珉豪一直囉唆碎念，Key：「親愛的，別說了」

18日播出的《我獨自生活》中，公開了 SHINee Key＆珉豪的一天。

當天早上好不容易睜開眼睛的 Key 因宿醉而痛苦不已，在水腫的狀態下走出房間叫醒躺在客廳睡覺的珉豪。桌子上擺滿前一天喝酒的痕跡。Key 表示：「昨天和珉豪和經紀人哥哥度過了炎熱的夜晚後，所以開始了痛苦的一天。」



兩人開始整理，不管什麼事意見都不同。珉豪一直怪 Key 昨天為什麼點炸雞，Key 馬上回：「是沒阻止我的你的錯，到此為止吧！」但珉豪還是一直碎念， Key：「親愛的，別說了」採訪時，珉豪說：「第一次見到這場面的人，會以為我們在吵架！」 Key 也解釋他們並不是在吵架，兩人甚至異口同聲說：「這只是我們的日常～日常！」



雖然一直碎念，但珉豪還是獨自做完清潔工作，看到 Key 衣櫥裡的衣服沒摺也是幫忙摺好。泡咖啡時又繼續吵架，珉豪說想要喝低咖啡因的，Key 跟他說要因為膠囊份量比較大，要換大一點的杯子，珉豪聽完就大喊那要換小的膠囊啊！Key 也大聲說：「你不是說要喝低咖啡因的嗎～」



之後他們也出門，買了珉豪的生日禮物，最後還一起到以前常去的血腸店吃飯。



最後，Key：「珉豪可能是第一次遇到我的樣的人，我也是第一次遇到像珉豪那樣的人。從25～26歲開始，真的沒什麼好吵架的事，在這個人身邊感覺很舒服。」珉豪也說：「感覺像是站在相反的位置，但是又是最親近的朋友，我很感謝的一位朋友。」



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