《我独自生活》Key面对泰民、珉豪语气和表情完全不同！网友：「像是对儿子和丈夫的差别」

《我独自生活》Key面对泰民、珉豪语气和表情完全不同！网友：「像是对儿子和丈夫的差别」

综艺   2022年2月15日   星期二16:55   Yuan  

（图源：MBC《我读自生活》截图）

SHINee Key＆珉豪一起出演的《我独自生活》将在本周播出。

公开的预告中，是两人一起喝酒后的隔天，从要不要喝解酒液、喝咖啡、吃饭的取向都不一样，真的只有年龄是一样。珉豪还一直碎碎念，Key 则是在一旁崩溃大喊，两人虽然是15年的知己，但是性格完全不同。
（图源：YouTube@Viu Hong Kong截图）

预告一公开，也在网路上引发热烈讨论。最近，还有网友把这段预告和之前《我独自生活》播出 Key 到泰民家做饭的影片剪辑在一起，Key 很温柔地问泰民：「你还没有吃饭吧？等等还有行程吗？」中间穿插著 Key 与珉豪吵假的画面，说话语气整个大不同 XD
（图源：MBC《我读自生活》截图）

这也让网友表示：「对泰民说话很亲切」、「真心超搞笑 哈哈哈哈哈 温差」、「是不是丈夫和儿子的差别」、「能把 Key 变成那样好像只有珉豪了」、「真的好期待这周《我独自生活》等等。

之前 SHINee 出演《认识的哥哥》时，Key＆珉豪都写著对方是不合的朋友，泰民就说：「虽然他们俩一直吵吵闹闹，好笑的是两人又非得黏在一起，感觉是一种爱憎的关系。」91Line 真的就是相爱相杀啊！
（图源：JTBC《认识的哥哥》截图）

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