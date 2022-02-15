《我独自生活》Key面对泰民、珉豪语气和表情完全不同！网友：「像是对儿子和丈夫的差别」

SHINee Key＆珉豪一起出演的《我独自生活》将在本周播出。

公开的预告中，是两人一起喝酒后的隔天，从要不要喝解酒液、喝咖啡、吃饭的取向都不一样，真的只有年龄是一样。珉豪还一直碎碎念，Key 则是在一旁崩溃大喊，两人虽然是15年的知己，但是性格完全不同。



预告一公开，也在网路上引发热烈讨论。最近，还有网友把这段预告和之前《我独自生活》播出 Key 到泰民家做饭的影片剪辑在一起，Key 很温柔地问泰民：「你还没有吃饭吧？等等还有行程吗？」中间穿插著 Key 与珉豪吵假的画面，说话语气整个大不同 XD



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ기범이 태민이랑 민호랑 있을때 말투 비교해바 종나 웃겨 미칠거같아ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ페퍼민트는 리틀포레스트인데 91은 세상에 이런일이라고 지금ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/c8S48yHVJo — a (@k923b) February 14, 2022

这也让网友表示：「对泰民说话很亲切」、「真心超搞笑 哈哈哈哈哈 温差」、「是不是丈夫和儿子的差别」、「能把 Key 变成那样好像只有珉豪了」、「真的好期待这周《我独自生活》等等。

之前 SHINee 出演《认识的哥哥》时，Key＆珉豪都写著对方是不合的朋友，泰民就说：「虽然他们俩一直吵吵闹闹，好笑的是两人又非得黏在一起，感觉是一种爱憎的关系。」91Line 真的就是相爱相杀啊！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻