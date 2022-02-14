金宣虎遵守约定低调捐款，拍摄《悲伤热带》期间现身济州岛餐厅、温暖举动连老板也圈粉

据韩媒报导，金宣虎去年12月中旬向韩国白血病儿童财团捐赠了5千万韩元、叮嘱「不要告诉外界」，所属社也证实了这一善举。

其实这不是金宣虎第一次或偶尔捐款，去年1月他也向韩国白血病儿童财团捐赠了1亿韩元，当时就约定会「持续捐款」。虽然后来经历了十分辛苦的个人事件，但仍然坚持遵守了这一约定。

所属社表示金宣虎的捐款是个人行为所以不便多说：「只知道他希望提供帮助，哪怕不是很多」。



此外，久未露面的金宣虎目前在专心拍摄电影《悲伤热带》，讲述一位父亲是韩国人、母亲是菲律宾人的少年梦想成为拳击运动员，来到韩国寻找父亲的故事，由《暗黑新世界》《魔女首部曲：诞生》朴勋政担任导演。

近日一位在济州岛开辣炒年糕餐厅的老板在IG上PO出金宣虎的签名，表示他和导演等人曾来用餐：「第一次来餐厅是耶诞节那天。 也许是察觉到我在上菜和说明时一直在看金宣虎和导演，金宣虎把手放在姜泰柱肩膀上说：『这位是我们电影的主角，请多指教。 』很多人会希望突出自己，但他（金宣虎）却很不一样，真的是很温暖的人。 」



老板说自己就这样被金宣虎圈粉，金宣虎离开时有客人问可否合照，金宣虎连连说抱歉、肩膀也垂下来。老板还强调大家用餐时很安静，也都有遵守防疫规定。（右滑有金宣虎签名）



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