【分集剧情】《气象厅的人们》EP.1：爱情如天气般瞬息万变，男女主角还没见面就有惊人关联！

《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》昨晚开播，两位主演朴敏英、宋江以及第一集的剧情都获得一致好评！

《气象厅的人们》讲述在气象厅工作的上班族们，比热带夜晚更火热、比局部暴雨更让人捉摸不定的工作和感情生活。 主演阵容包括朴敏英、宋江、尹博、Yura，由《山茶花开时》导演车荣勋与《夫妻的世界》姜银庆编剧团队「字Line」旗下的编剧善英合作打造，第一集全国收视率4.5%，位居JTBC历代第6。



*以下内容包含第一集关键剧情！



第一集：信号（Signal）

在气象厅工作的陈夏京（朴敏英 饰）和男友韩气峻（尹博 饰）交往10年正在准备婚礼，但妈妈很不看好男方，总觉得要出事。 果然，韩气峻一直没有付清预约婚礼场地等等的费用，还不接陈夏京的电话。



出於谨慎，陈夏京接到下属关於冰雹的报告却没有发布预警，导致生产蒙受损失、气象厅也被骂。 而气象厅特别预报员李时雨（宋江 饰）早就预见了这次冰雹，几天之后他再次认为首尔要出现特大暴雨，并且不顾气象厅高层反对，通过社区预报官申锡浩（文太裕 饰）擅自发布了警报。



陈夏京气冲冲找到李时雨，质问他知不知道错误的警报会造成多大的人力和财产损失，李时雨反而质问她是不是觉得反正都可能挨駡、不如选择不花钱的选项。 就在这时天降暴雨，事实证明李时雨是对的。



陈夏京淋著雨来到韩气峻家，却在玄关看到和蔡宥珍同样的鞋，韩气峻正在床上和一个女生亲热！李时雨想和女友蔡宥珍（Yura 饰）一起旅行，蔡宥珍多次拒绝后终於坦白说想分手。





第一集就交代了四位主角错综交织的关系，但并不令人感到生硬或过快：「尹博居然一开始就这么渣XD」、「职场的部份很不错」、「朴敏英有把陈夏京让人郁闷的原则主义感表现出来」、「时雨真的很可爱，而且有领导勇气」、「 究竟床上的是不是宥珍？ 」、「一开始的正常口白搭配最后的抓奸现场，整个变成惊悚日日剧XD」、「他们十年恋爱究竟是怎么谈的啊？ 」、「怎么可能有人跟朴敏英谈10年却不结婚？ 」

下集预告里，李时雨被派遣到气象厅，和别人结婚的韩气峻继续留在同一个办公室，让陈夏京非常不爽。 李时雨说「我很好奇你们过得如何」，陈夏京和他喝酒聊天，感慨说：「我以后再也不谈办公室恋情了！」时雨则说：「未来的事谁都说不准！」



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